Есть даже американцы: в базу «Миротворца» внесли более 240 тысяч человек

В базу скандально известного сайта «Миротворец» внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч — россияне, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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