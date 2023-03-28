«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Галлане

«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Жераре Галлане. Об этом стало известно после сегодняшних поражений «Флориды» и «Баффало» в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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