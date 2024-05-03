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День открытых дверей пройдет в ноябрьском приюте для животных

День открытых дверей пройдет в ноябрьском приюте для животных

В воскресенье, 5 мая, с 10 утра до часу дня здесь ждут всех неравнодушных. Горожане могут привезти наполнители для туалета, игрушки, лакомства, а также просто приласкать и поиграть с животными, которым очень не хватает внимания.

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