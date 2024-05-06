Зимний театр в Сочи перекрыли, планируем свой маршрут Ставят концертную сцену к празднованию 9 мая, перекрытие будет до 10 мая включительно.
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Зимний театр в Сочи перекрыли, планируем свой маршрут Ставят концертную сцену к празднованию 9 мая, перекрытие будет до 10 мая включительно.