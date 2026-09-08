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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о последнем визите американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, сообщил помощник российского президента Ушаков, передает ТАСС.

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