Ушаков сообщил о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о последнем визите американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, сообщил помощник российского президента Ушаков, передает ТАСС.
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