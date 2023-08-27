Политнавигатор Самой обоснованной версией крушения самолёта Евгения Пригожина якобы является инсценировка гибели и уход в тень руководства ЧВК «Вагнер».
Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой
Комментарии
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Владимир семин
Меньше надо пить, тогда сны будут реальные!
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17 час.
Vlad
Ну какой паровоз? Наличие взрывчатки определяется на месте за 15 минут. В лаборатории уточняется её состав! С присутствием Пригожина чуть сложнее да и то наверняка есть видео посадки в аэропорту. Инсценировка- курам насмех! Это только в случае отхода от дел. "черные" ящики найдены, Расшифровка действительно займет время, в зависимости от их физического состояния. Не так всё сложно. Куда сложнее и интереснее (и опаснее) найти "ниточки" и заказчиков.
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15 час.
Сергей
и где берут этих козлов безмозглых??????
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7 час.
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