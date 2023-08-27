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Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой

Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой

Политнавигатор Самой обоснованной версией крушения самолёта Евгения Пригожина якобы является инсценировка гибели и уход в тень руководства ЧВК «Вагнер».

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Комментарии
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Владимир семин
Меньше надо пить, тогда сны будут реальные!
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17 час.
Vlad
Ну какой паровоз? Наличие взрывчатки определяется на месте за 15 минут. В лаборатории уточняется её состав! С присутствием Пригожина чуть сложнее да и то наверняка есть видео посадки в аэропорту. Инсценировка- курам насмех! Это только в случае отхода от дел. &quot;черные&quot; ящики найдены, Расшифровка действительно займет время, в зависимости от их физического состояния. Не так всё сложно. Куда сложнее и интереснее (и опаснее) найти &quot;ниточки&quot; и заказчиков.
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15 час.
Сергей
и где берут этих козлов безмозглых??????
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7 час.

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