Эксперт объяснил, почему гибель Пригожина могла быть инсценировкой

Vlad

Ну какой паровоз? Наличие взрывчатки определяется на месте за 15 минут. В лаборатории уточняется её состав! С присутствием Пригожина чуть сложнее да и то наверняка есть видео посадки в аэропорту. Инсценировка- курам насмех! Это только в случае отхода от дел. "черные" ящики найдены, Расшифровка действительно займет время, в зависимости от их физического состояния. Не так всё сложно. Куда сложнее и интереснее (и опаснее) найти "ниточки" и заказчиков.