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Джонсон заявил, что снова бы посетил вечеринки во время локдауна

Джонсон заявил, что снова бы посетил вечеринки во время локдауна

Global Look Press/Mark Thomas/Keystone Press Agency Британский премьер-министр Борис Джонсон еще до голосования по вопросу доверия к нему, вспоминая некоторые вечеринки во время локдауна, заявил, что "сделал бы это снова", пишет издание Telegraph.

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