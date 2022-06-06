Джонсон заявил, что снова бы посетил вечеринки во время локдауна

Global Look Press/Mark Thomas/Keystone Press Agency Британский премьер-министр Борис Джонсон еще до голосования по вопросу доверия к нему, вспоминая некоторые вечеринки во время локдауна, заявил, что "сделал бы это снова", пишет издание Telegraph.
Global Look Press/Mark Thomas/Keystone Press Agency Британский премьер-министр Борис Джонсон еще до голосования по вопросу доверия к нему, вспоминая некоторые вечеринки во время локдауна, заявил, что "сделал бы это снова", пишет издание Telegraph.
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