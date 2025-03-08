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Суд в США потребовал от Китая 24 млрд долларов из-за распространения ковида

Суд в США потребовал от Китая 24 млрд долларов из-за распространения ковида

Global Look Press/Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency Федеральный суд штата Миссури (США) признал 7 марта власти Китая виновными в сокрытии данных о коронавирусе и постановил взыскать с китайских властей порядка 24 миллиардов долларов.

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Комментарии
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Eduard
Но есть лучшая версия:&quot;Ковид создали лаборатории США,распространили его в Европе,Италии.Там были дни моды.Естественно на этих днях кого только не было и даже китайцы.Там например они его подхватили.Но что за ковид и прочее тогда никто не разбирался,границы не закрывали,потому что его ещё серьёзно не воспринимали!
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19 час.
Eduard
А Суды США много на себя берут,бто просто наглое беззаконие.Эти негодяи пытаются просто НАЗНАЧИТь ПРЕСТУПНИКАМИ КОГО-НИБУДЬ,хотя преступники это сами американцы,прежние режимы!
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19 час.
Eduard
Пошлите Суд США на три буквы.Никакого права,никаких доказательств у них нет,на голос берут.Вме знают,что лаборатории США по всему миру занимаются короновирусами и распространяют их.Про это они молчат,но мы с вами знаем!
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19 час.
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