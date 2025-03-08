Суд в США потребовал от Китая 24 млрд долларов из-за распространения ковида

Eduard

Но есть лучшая версия:"Ковид создали лаборатории США,распространили его в Европе,Италии.Там были дни моды.Естественно на этих днях кого только не было и даже китайцы.Там например они его подхватили.Но что за ковид и прочее тогда никто не разбирался,границы не закрывали,потому что его ещё серьёзно не воспринимали!