Робот Astro от Amazon готов исполнять обязанности ночного охранника

Amazon расширяет линейку своих роботов: первым стал домашний Astro, оснащенный выдвижной камерой, второй на очереди — мобильный Astro для бизнеса, который дает владельцам компаний возможность отказаться от услуг живых охранников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии