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GPsy: депрессия может быть следствием сбоя в работе переключателя внимания мозга

GPsy: депрессия может быть следствием сбоя в работе переключателя внимания мозга

Ученые Университетов Оттавы (Канада) и Калифорнии (США) обнаружили, что у людей с депрессивным расстройством почти в два раза активнее работает сеть выявления значимости — мозговая система, отвечающая за переключение внимания и обработку эмоциональных стимулов.

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