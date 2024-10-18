"Все русские фамилии": Чеченский генерал добился полсотни госнаград для "вагнеров" из "замороженного" списка Пригожина
Фото: коллаж Царьграда.
Полтора года спустя больше полусотни госнаград найдут своих героев, взявших Бахмут.
Комментарии
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЮ РОССИИ И ГЕНЕРАЛУ АПТИ АЛАУТДИНОВУ!!!!! ДАЙ БОГ ВСЕМ НАШИМ ГЕРОЯМ ВОИНАМ БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ЧТОБЫ ПРИШЛИ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ !!!!
А то... НАС 86 % по ОТКРЫТОЙ (не ошельмованной почему-то) ПЕРЕПИСИ... А КАКАЯ-ТО КУЧКА НЕХРИСТЕЙ........... ( хотя, сейчас их уже - как серых кошек... Но Бог не выдаст, свинья не съест...)...
Апти Аронович - не только высокообразованный человек, умнейший стратег и отважный воин - он ещё и крайне остро чувствующий несправедливость гражданин России! Честь ему и хвала! Поклон низкий за правду!
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