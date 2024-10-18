"Все русские фамилии": Чеченский генерал добился полсотни госнаград для "вагнеров" из "замороженного" списка Пригожина

МП Михаил Пантюхин НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЮ РОССИИ И ГЕНЕРАЛУ АПТИ АЛАУТДИНОВУ!!!!! ДАЙ БОГ ВСЕМ НАШИМ ГЕРОЯМ ВОИНАМ БОГАТЫРСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ЧТОБЫ ПРИШЛИ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ !!!!

Evgenija Palette А то... НАС 86 % по ОТКРЫТОЙ (не ошельмованной почему-то) ПЕРЕПИСИ... А КАКАЯ-ТО КУЧКА НЕХРИСТЕЙ........... ( хотя, сейчас их уже - как серых кошек... Но Бог не выдаст, свинья не съест...)...