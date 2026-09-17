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Синоптик Заводченков: 17 сентября будет последним теплым днем этой осени

Синоптик Заводченков: 17 сентября будет последним теплым днем этой осени

В среду 17 сентября жителей Центральной России ждет последний по-летнему теплый день в этом году. Об этом ИС «Вести» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.

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