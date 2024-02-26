В Беларуси строят завод для производства самолетов «Освей»

Представитель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Стефанович анонсировал начало работы проекта производства самолета «Освей», разработанного командой конструкторов России и Беларуси.
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