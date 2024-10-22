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В конкурсе «ПРО Образование – 2024» появились две новые номинации

В конкурсе «ПРО Образование – 2024» появились две новые номинации

Расширение числа номинаций позволит привлечь к конкурсу как можно больше участников.фото: пресс-служба Минпросвещения РФ--> Участники Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2024» получили возможность подать заявки по двум новым номинациям: «Лучшая новость «ПРО Образование» и «Образование в цифре», сообщили организаторы конкурса.

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