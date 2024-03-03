Стрельба в ингушском Карабулаке 2 марта: что известно о бое с террористами?

Накануне в городе был введён режим контртеррористической операции, часть жителей эвакуирована.Спецназ ФСБ России вечером 2 марта блокировал террористов "Исламского государства"* в многоквартирном доме города Карабулак Республики Ингушетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии