Bild: в партии Шольца перепутали немецкую и российскую подлодки

Представители Социал-демократической партии Германии (партия канцлера Олафа Шольца) перепутали изображения немецкой и российской подлодок, опубликовав в соцсети пост с субмариной «Варшавянка», которую якобы заказал Бундесвер.
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