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Силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

Силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

В ночь на среду российские военные ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, которые летели в сторону российской столицы, об отражении атак заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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