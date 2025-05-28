Силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ, летевших в направлении Москвы

В ночь на среду российские военные ликвидировали 27 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, которые летели в сторону российской столицы, об отражении атак заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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