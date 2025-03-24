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Татар-информ

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Минтруд назвал топ востребованных специалистов в ближайшем будущем

Минтруд назвал топ востребованных специалистов в ближайшем будущем

В Министерстве труда России назвали отрасли, которые будут востребованы в 2029 году, пишет РБК. Наибольший рост к тому моменту прогнозируют в отраслях по оказанию персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничном бизнесе и общепите, а также в науке, информации и связи и здравоохранении.

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