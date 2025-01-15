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Царьград

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По ОМС в России станут доступны новые операции: Что изменилось в 2025 году

По ОМС в России станут доступны новые операции: Что изменилось в 2025 году

В 2025 году граждане России смогут получить бесплатную медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) для проведения операций на сердце и последующей реабилитации.

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