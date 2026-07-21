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Игравший за «Рубин» Хван Ин Бом перешел из «Фейеноорда» в «Порту» за 4,5+0,5 млн евро. Контракт – до 2029 года

Полузащитник Хван Ин Бом перешел из «Фейеноорда» в «Порту». 29-летний хавбек подписал контракт с португальским клубом до 2029 года.

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