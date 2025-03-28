Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», отметив, что Российская Арктика открывает огромные возможности для запуска смелых предпринимательских, научных и творческих инициатив.
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