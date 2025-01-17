Руководителя крупной компании обвиняют в получении 5-миллионной взятки

В Чите сотрудники регионального УФСБ задержали одного из руководителей ООО «Восток ГеоСервис Партнёр» – следователи предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщают пресс-службы УФСБ и Следкома Забайкалья.
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