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SPLETNIK

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"Завистников много". Алексей Учитель прокомментировал скандал с поступлением дочери от Юлии Пересильд в школу кино

"Завистников много". Алексей Учитель прокомментировал скандал с поступлением дочери от Юлии Пересильд в школу кино

Алексей Учитель высказался о критике в сети в адрес старшей дочери от актрисы Юлии Пересильд Анны из-за её поступления в киношколу и её романе с Ваней Дмитриенко.

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