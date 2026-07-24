Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Поиск крайних: на Западе назвали, кто виноват в их провале против России

Поиск крайних: на Западе назвали, кто виноват в их провале против России

Альянс зашел в тупик на Украине, а США погрязли на Ближнем Востоке, пишет автор блога NetEase. Неспособность сломить Россию и Иран заставляет Вашингтон и Брюссель перекладывать ответственность на Китай, прикрывая риторикой о "помощи Тегерану и Москве" собственный глубокий стратегический кризис.

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