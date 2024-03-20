В КНДР испытали сопло для двигателя гиперзвуковой ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР провело во вторник, 19 марта, испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности.
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