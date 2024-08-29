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«Противник устал»: российские «Грады» сорвали крупную ротацию ВСУ под Купянском

«Противник устал»: российские «Грады» сорвали крупную ротацию ВСУ под Купянском

Много неприятностей подразделениям ВСУ доставляет российская реактивная артиллерия. Расчеты боевых машин «Град» бьют по площадям, накрывая живую силу и технику врага и срывая попытки ротации и подвоза боеприпасов.

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