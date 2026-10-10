ВС РФ зачищают «Волчанский котёл», освобождены Лобаново и Лукашово на Харьковщине В результате активных и умелых наступательных действий штурмовые подразделения российской армии взяли под контроль населённые пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области.