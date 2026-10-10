ВС РФ зачищают «Волчанский котёл», освобождены Лобаново и Лукашово на Харьковщине В результате активных и умелых наступательных действий штурмовые подразделения российской армии взяли под контроль населённые пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Reuters: в ЕС Укр...
- Reuters: в ЕС Укр...
- Мединский: Пласты...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым