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ВС РФ зачищают «Волчанский котёл», освобождены Лобаново и Лукашово на

ВС РФ зачищают «Волчанский котёл», освобождены Лобаново и Лукашово на Харьковщине В результате активных и умелых наступательных действий штурмовые подразделения российской армии взяли под контроль населённые пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области.

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