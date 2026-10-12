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Газета.ру

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Юрист Хаминский: сервисный сбор за билеты на Канье Уэста можно взыскать в суде

Юрист Хаминский: сервисный сбор за билеты на Канье Уэста можно взыскать в суде

По закону при отмене концерта зрителю полагается возврат полной стоимости билета, однако сервисный сбор может рассматриваться как отдельная плата за агентские услуги — вопрос о его возврате требует оценки договора и обстоятельств продажи.

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