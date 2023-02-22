Дифманометр — зачем нужен, виды, принцип работы

Как контролировать параметры жидкой или газовой среды в замкнутом пространстве, например, трубопровода? Как удалённо измерять параметры газа или жидкости в непрерывных технологических процессах? Ответ один — при помощи дифференциальных манометров.
Как контролировать параметры жидкой или газовой среды в замкнутом пространстве, например, трубопровода? Как удалённо измерять параметры газа или жидкости в непрерывных технологических процессах? Ответ один — при помощи дифференциальных манометров.
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