В Ноябрьске ограничили работу ледового городка

Работу ледового городка Ноябрьска ограничили. Об этом сообщили журналисты портала «Ямал-Медиа». Как рассказывают корреспонденты издания, из-за плюсовой температуры, установившейся на Ямале в последние дни, власти решили не рисковать безопасностью посетителей предновогодней забавы, а также сохранить целостность горок и иных конструкций.