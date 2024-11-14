❗ Больше ста человек разбирали завалы обрушенного моста в Джанкойском районе. Что известно сейчас Путепровод через железную дорогу между селом Маслово и Джанкоем обрушился около 21:00 13 ноября.
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❗ Больше ста человек разбирали завалы обрушенного моста в Джанкойском районе. Что известно сейчас Путепровод через железную дорогу между селом Маслово и Джанкоем обрушился около 21:00 13 ноября.