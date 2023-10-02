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«Челси» – фаворит матча с «Фулхэмом», хотя играет в гостях и идет ниже в таблице АПЛ

Заключительный матч 7-го тура АПЛ состоится в понедельник, «Фулхэм» примет «Челси». Букмекеры считают фаворитом «Челси» – на его победу выставлен коэффициент 1.

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