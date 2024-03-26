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Копитар делит 50-е место по очкам в истории НХЛ с Дамфуссом (1205). У капитана «Кингс» 1+1 в матче с «Ванкувером»

Копитар делит 50-е место по очкам в истории НХЛ с Дамфуссом (1205). У капитана «Кингс» 1+1 в матче с «Ванкувером»

Капитан «Лос-Анджелеса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:2).  Гол 36-летнего словенца оказался победным в матче.

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