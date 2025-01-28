Бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер уже использует DeepSeek вместо OpenAI в своем стартапе Gloo

Новая модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом R1 компании DeepSeek вызвала распродажу акций Nvidia и привела к тому, что ее потребительское приложение взлетело на вершины магазинов приложений.
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