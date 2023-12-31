Москве нужно освобождение Часова Яра, Курахово и Купянска, а не «мирные» переговоры Константин Ольшанский На фото: экс-президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Фаворит американской предвыборной гонки — Дональд Трамп.
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