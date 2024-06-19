Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что КНДР собирается укреплять стратегическое взаимодействие с РФ, несмотря на быстро меняющуюся и осложняющуюся в мире ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии