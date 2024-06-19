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  • федор
    Смешно !!!!!Посол Кольк: Талл...
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    ЭТИ могут говорить что угодно, только веры им на гран.Советник Байдена ...
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Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что КНДР собирается укреплять стратегическое взаимодействие с РФ, несмотря на быстро меняющуюся и осложняющуюся в мире ситуацию.

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