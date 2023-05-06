СК России публикует документальный фильм о работе ведомства по формированию доказательственной базы совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны

Следственным комитетом России подготовлен документальный фильм «Признать геноцидом», который посвящен работе ведомства по формированию доказательственной базы совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны.
Следственным комитетом России подготовлен документальный фильм «Признать геноцидом», который посвящен работе ведомства по формированию доказательственной базы совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны.
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