В Свердловской области взорван автомобиль гендиректора «Уралдронзавода» — разработчика FPV-дронов «Упырь»

В посёлке Большой Исток Свердловской области произошёл взрыв автомобиля, принадлежащего генеральному директору «Уралдронзавода» Владимиру Ткачуку, предприятие которого специализируется на производстве FPV-дронов «Упырь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии