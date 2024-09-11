Мистика от Павшего.Павший дух.Ты не играй в добро, учись быть добрым, раз не родился им. Игра лишь пыль в глаза, когда в тебе лишь зло, прикрытое добром.
Миг..
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Мистика от Павшего.Павший дух.Ты не играй в добро, учись быть добрым, раз не родился им. Игра лишь пыль в глаза, когда в тебе лишь зло, прикрытое добром.
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