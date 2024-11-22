Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Никитин
    Да это же был пробный!!! Обычными чугунными чушками! А зря! Нужно было хотя бы фугасными...Выяснилось, какие...
  • Валерий Хромылев
    Что бы окончательно убедить НАТу, надо отправить "последний второй  орешник" по киевской раде"( а лучше за Ла Манш ")..."Один раз жахнули...
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    Как-же вы ошибаетесь. И полководцы есть, и ВОРЫ никуда не делись. Почитайте историю тех времен, там тоже ВОР сидел на..."Один раз жахнули...

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".

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