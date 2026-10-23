В России начались продажи трехрядной версии кроссовера с салоном по схеме 2+3+2.Новинка является локализованным вариантом Chery Tiggo 9, оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.
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