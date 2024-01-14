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Сегунда: В мире неожиданных интриг

Сегунда: В мире неожиданных интриг

Об итогах первого круга Сегунда – необычная Лига. Ее писали сценаристы с фантазией. Она многосерийна, как хорошая бразильская мыльная опера, драматична от начала и до конца и многообещающа, как юные игроки,  каждый второй из которых Месси или Криштиану.

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