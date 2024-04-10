Анализ прогнозов по поведению рубля в недалеком будущем Ирэн ОрлонскаяВ пятницу, 5 апреля, российский рубль показал незначительное снижение по отношению к основным мировым валютам перед наступающим уик-эндом.
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