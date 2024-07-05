Индия тоже планирует свою постоянную космическую станцию на околоземной орбите

В 2028 году Индия начнет развертывание собственной околоземной орбитальной станции. Об этом со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщает телеканал NDTV.
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