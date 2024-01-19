З мэтай стымулявання творчай і грамадскай актыўнасці навучэнцаў, іх духоўнага ўзбагачэння праз папулярызацыю гісторыка-культурнай спадчыны роднага краю, гістарычную пераемнасць пакаленняў Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі конкурс творчых работ ´Радзімы спадчына - мой гонар´.
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