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Добрый Мир

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Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Вчера 114K прочитали Кирилл Стрельников Вероятно, спецоперация по массовому превращению бытовой электроники в оружие террора должна была восстановить реноме израильской разведки "Моссад", побледневшее из-за неспособности предотвратить кровавую атаку боевиков "Хамас" 7 октября 2023 года, а также создать управленческий хаос в рядах "Хезболлы" перед планируемой войсковой операцией ЦАХАЛ в Ливане.

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