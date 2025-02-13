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Российский рынок акций на взлете. Обзор финансового рынка от 13 февраля

Российский рынок акций на взлете. Обзор финансового рынка от 13 февраля

Российский рынок толкают вверх ожидания мирных переговоров по Украине, мощным толчком стал телефонный разговор президентов России и США Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 февраля.

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