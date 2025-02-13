Российский рынок акций на взлете. Обзор финансового рынка от 13 февраля

Российский рынок толкают вверх ожидания мирных переговоров по Украине, мощным толчком стал телефонный разговор президентов России и США Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 февраля.
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