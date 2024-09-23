Портал «Муниципалитеты.РФ» запускает проект #МнениеЭксперта для обсуждения актуальных вопросов

Единый портал муниципального служащего «Муниципалитеты.РФ» инициировал новый проект под названием #МнениеЭксперта, в рамках которого эксперты из различных областей, включая политологию, экономику, социологию, географию и урбанистику, будут обсуждать важные темы, касающиеся муниципального сообщества.