Запад убирает кассы самообслуживания, а у нас их становится больше! В чём подвох и к чему это приведёт?

Александр Симаков

Нам удобно, чтобы цены в магазинах были пониже. А как оплатить покупки: живому кассиру на кассе или бездушному автомату - дело последее. Что касается краж, то хозяевам торговых сетей до лампочки, сколько и в каком магазине украдут - всю недостачу удерживают с персонала. Смущает пока только одно: "Магниты" , как тараканы, захватывают всю торговую площать, до которой дотянутся. В моём доме летом прошлого года открыся Магнит (убрали местный супермаркет) на днях открывается ещё один Магнит - в соседнем доме, в ста тридцати метрах от уже действующего! При этом лдиквидировали магазин-кулинарию, которая существовала в этом здании больше 40 лет и единственная, которая пережила лихия 90-е. Упс...