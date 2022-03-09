В России создан список компаний-претендентов на национализацию

Организация "Общественная потребительская инициатива" составила список иностранных компаний в России, которые могут быть национализированы в будущем.
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